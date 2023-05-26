Крикунов: главе IIHF сверху приказали не пускать сборную России на чемпионат мира по хоккею

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о словах президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа об отстранении России от международных соревнований.

«Что он несёт? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал», — приводит слова Крикунова Sport24.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.