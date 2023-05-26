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Крикунов: главе IIHF сверху приказали не пускать сборную России на чемпионат мира по хоккею

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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о словах президента Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа об отстранении России от международных соревнований.
Крикунов: главе IIHF сверху приказали не пускать сборную России на чемпионат мира по хоккею
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«Что он несёт? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал», — приводит слова Крикунова Sport24.

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.

Ранее Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.

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