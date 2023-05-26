Крикунов: главе IIHF сверху приказали не пускать сборную России на чемпионат мира по хоккею
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«Что он несёт? Ну зачем так врать открыто? Это самое прямое политическое решение. Этому Тардифу сверху приказали нас не пускать, поэтому лучше бы он молчал», — приводит слова Крикунова Sport24.
В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но его перенесли из-за ситуации на Украине.
Ранее Тардиф сообщил, что решения IIHF по России не являются политическими.