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Щербакова, Загитова и Трусова выступят на шоу в Пекине

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В Пекине (Китай) пройдёт шоу с участием звёзд российского фигурного катания.
Щербакова, Загитова и Трусова выступят на шоу в Пекине
  • globallookpress.com
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO

Magic on Ice состоится в Пекине с 1 по 3 октября.

В шоу примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие.

Напомним, что Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Трусова на этих соревнованиях заняла второе место.

Ранее сообщалось, что Щербакова пока не возобновила полноценную подготовку к сезону.

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