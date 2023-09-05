Щербакова, Загитова и Трусова выступят на шоу в Пекине
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- © Kenjiro Matsuo/AFLO
Magic on Ice состоится в Пекине с 1 по 3 октября.
В шоу примут участие Алина Загитова, Анна Щербакова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов и другие.
Напомним, что Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. Трусова на этих соревнованиях заняла второе место.
Ранее сообщалось, что Щербакова пока не возобновила полноценную подготовку к сезону.