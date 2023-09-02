РИА Новости: Щербакова пока не возобновила полноценную подготовку к сезону
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Источник оценил вероятность выступлений спортсменки на крупных соревнованиях в 2023 году как «маловероятную», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что фигуристке поставили как минимум одну новую программу, однако она не может полноценно тренироваться из-за последствий мононуклеоза.
Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании.
Ранее Щербакова заявила, что не стала бы что-то менять в своей карьере.