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РИА Новости: Щербакова пока не возобновила полноценную подготовку к сезону

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Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова ещё не возобновила полноценную подготовку к предстоящему сезону.
РИА Новости: Щербакова пока не возобновила полноценную подготовку к сезону
  • РИА Новости

Источник оценил вероятность выступлений спортсменки на крупных соревнованиях в 2023 году как «маловероятную», сообщает РИА Новости

Отмечается, что фигуристке поставили как минимум одну новую программу, однако она не может полноценно тренироваться из-за последствий мононуклеоза.

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании.

Ранее Щербакова заявила, что не стала бы что-то менять в своей карьере.

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