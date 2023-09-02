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Щербакова: во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так

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Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что не стала бы что-то менять в своей карьере.
Щербакова: во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так
  • Gettyimages.ru

«Я человек, который не склонен к быстрым решениям. Всегда всё обдумываю, каждое решение взвешиваю. Поэтому и во время карьеры у меня не было ощущения, что я делаю что-то не так.

Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что абсолютно всё, что происходило, пошло на пользу, и именно то, как сложился мой путь, привело меня к достижениям», — приводит слова Щербаковой «Чемпионат».

Щербакова является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой России и двукратным серебряным призёром чемпионата Европы в женском одиночном катании.

Ранее Щербакова поделилась мнением о ситуации с исчезновением Алины Горбачёвой.

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