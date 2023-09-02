Щербакова: важно, чтобы была возможность не зацикливаться на фигурном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова поделилась мнением о ситуации с исчезновением Алины Горбачёвой.

«Про ситуацию с Алиной Горбачёвой я не могу давать комментариев, потому что не знаю изнутри ситуацию. Но если от себя, мне кажется, очень важно, чтобы была возможность переключиться и не зацикливаться на чём-то одном, например на фигурном катании.

Меня семья всегда поддерживала, и мне всегда было очень важно, что домой приходим и у меня не домашние тренеры, которые снова учат меня», — приводит слова Щербаковой «Чемпионат».

29 августа мама Горбачёвой сообщила о пропаже дочери. 16-летняя спортсменка накануне покинула каток «Чкалов Арена» и вошла в парк у Москвы-реки, после чего её никто не видел.

Весь день кинологи с собаками, водолазы и спасатели искали фигуристку. Свой штаб недалеко от стадиона «Спартака» развернул отряд «ЛизаАлерт». В итоге оказалось, что Алина жива и здорова: сначала она попала на камеры видеонаблюдения в кафе, а затем сотрудники полиции нашли её в одном из торговых центров столицы.

Ранее сообщалось, что шахматистка Горячкина считает, что история с исчезновением Горбачёвой выглядит странно.