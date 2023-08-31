«Мы потеряли самобытную, яркую пару»: фигуристы Кагановская и Ангелопол прекратили сотрудничество

ФФККР объявила о распаде танцевального дуэта Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола. Тренер Анжелика Крылова подтвердила информацию и назвала Ангелопола инициатором прекращения сотрудничества фигуристов. Кагановская же заявила, что тот требовал подписать специальный контракт, по которому она должна была «взять его на полное обеспечение». Как сообщил источник RT, знакомый с ситуацией, противоречия между фигуристами зрели давно. По мнению Татьяны Навки, такой шаг за две недели до начала нового сезона вызывает удивление, поскольку пара могла побороться за звание сильнейшей в стране. А Сергей Новицкий посетовал, что у фигуристов уйдёт немало времени, чтобы найти новых напарников.

«Как мужик, я обязан оставить сор в избе»

Распад танцевальной пары Валерия Ангелопола и Василисы Кагановской всего за две недели до старта нового сезона всерьёз удивил болельщиков. Казалось, ничто не предвещало такого события, ведь молодые люди были даже включены в число участников контрольных прокатов сборной страны, которые состоятся 16—17 сентября в Москве. Однако 31 августа в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что они прекратили совместные выступления «по обоюдному решению партнёров». Подтвердила эту информацию и главный тренер национальной команды Елена Чайковская.

«Василиса и Валерий сегодня сообщили нам о своём решении больше не выступать вместе. Они разошлись по обоюдному согласию», — приводит слова специалиста ТАСС.

Позже о завершении совместной работы подопечных написала в своём Telegram-канале и их наставник Анжелика Крылова. По её словам, инициатором разрыва стал именно партнёр, а она сделала всё, чтобы сохранить дуэт.

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«Да, у ребят были конфликты летом, но мы их уладили, и сейчас уже вроде не было никаких предпосылок, активно готовились к прокатам... Я, как тренер, совершенно не согласна с Валерой», — объяснила она.

Также специалист сообщила, что Ангелопол больше не будет кататься в её группе, тогда как Кагановская останется и займётся поиском нового напарника.

Сама девушка подробно рассказала о разрыве. По её версии, Валерий ещё 4 июля заявил, что не хочет больше с ней кататься по причинам, никак не связанным со спортом.

«Подробности рассказывать не буду, так как считаю это неправильным. Но на следующий день он изменил своё мнение и начал говорить, что не хочет выступать из-за того, что его не устраивает, как я тренируюсь. Рассказывал, что я его избиваю, плохо работаю, ужасно к нему отношусь и так далее. Мы с Анжеликой Алексеевной сделали всё, чтобы сохранить пару, и на какое-то время это получилось. Мы всё обговорили и готовились всё это время к контрольным прокатам. Но три дня назад Валера принёс на занятие контракт и сообщил, что если я не подпишу его до 1 сентября, то он со мной кататься не будет. Контракт о том, что я должна взять его на полное обеспечение», — написала Кагановская.

К сообщению она прикрепила фотографию некоего документа, а конкретно пункта 3.1, в котором говорится, что «заказчик ежемесячно возмещает все расходы, понесённые исполнителем при оказании помощи занимающемуся».

«Мы пытались поговорить, Анжелика Алексеевна предлагала другие разные варианты, но Валера сказал, что это его условие и только так он будет, переступая через себя, выступать со мной в паре. Ни я, ни моя семья, ни мой тренер — никто на таких условиях работать не собирался», — добавила спортсменка.

Ангелопол, со своей стороны, лишь подчеркнул, что не хочет говорить о подробностях.

«Никогда и никаких комментариев я в жизни не скажу про эту ситуацию. Как мужик, я обязан оставить сор в избе. Если мой бывший наставник или экс-партнёрша захотят высказаться — это их выбор, я промолчу, всем всего самого наилучшего, искренне», — заявил Ангелопол «Матч ТВ».

По информации источника RT, близкого к группе Крыловой, разногласия между Валерием и Василисой имели место на протяжении достаточно продолжительного времени и тренеру приходилось порой предпринимать поистине титанические усилия, чтобы сохранить дуэт. Возможно, она просто устала быть воспитателем, особенно после того, как в группе появились взрослые, настроенные на длительную работу спортсмены — Аннабель Морозов и Игорь Ерёменко. Оказавшись предоставленными сами себе, Ангелопол и Кагановская просто перестали справляться с ситуацией.

По данным «Спорт-Экспресса», новой партнёршей фигуриста, скорее всего, станет 16-летняя Полина Усова, которая заняла на последнем чемпионате страны девятую строчку вместе с Михаилом Антоновым. Отмечается, что их с Ангелополом якобы связывают близкие личные отношения. Также подчёркивается, что в ФФККР предприняли несколько попыток сохранить пару при непосредственном участии руководителя федерации Антона Сихарулидзе, но они не увенчались успехом.

«У всех бывают кризисные моменты — это неизбежно»

Столь резкий шаг особенно удивил ещё и по той причине, что Ангелопол и Кагановская после блестящего предыдущего сезона, казалось, в новом имели возможность побороться за звание сильнейших танцоров страны. При этом в пару они встали пять лет назад — в 2018-м. Валерий до того катался с Екатериной Исайчевой и Софией Лукинской.

Под руководством нового наставника, Крыловой, молодые люди уже на юниорском уровне демонстрировали хорошие результаты: в сезоне-2021/22 они выиграли этап Гран-при в Словении и стали вторыми на аналогичном соревновании в Словакии. На национальном уровне им удалось завоевать Кубок России и серебро первенства страны, где фигуристы уступили лишь Ирине Хаврониной и Дарио Чиризано.

Но самое главное, они сумели ярко проявить себя и среди взрослых, а их произвольная под композицию The Charg стала настоящим открытием. Неслучайно Крылова получила предложение поставить программы чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. С аналогичной просьбой к ней чуть позже обратились экс-чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Её юные подопечные с ходу влюбили в себя зрителей. На дебютном для себя взрослом этапе Гран-при России в Москве они неожиданно взлетели на вторую строчку, уступив только Морозов и Нарижному.

Следующий этап в столице, в ноябре, новички и вовсе выиграли. После ритм-танца они опережали Софью Тютюнину и Андрея Багина меньше чем на полбалла, но в произвольной нарастили свой отрыв почти до пяти. А главная победа пришла к спортсменам в финале Гран-при в Санкт-Петербурге весной. Тогда они вырвали золотые медали в жарком соперничестве с Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом. Причём после первой части соревнований Валерий и Василиса немного уступали конкурентам, но сумели их обойти благодаря потрясающему произвольному номеру. Жаль только, Ангелопол и Кагановская из-за проблем со здоровьем не сумели выступить на декабрьском первенстве России. Тем не менее сезоном они остались полностью довольны и были готовы к штурму новых вершин.

«Мы, когда приехали в «Мегаспорт», вышли на разминку короткой программы, я стою, смотрю: полные трибуны. До этого выступали, было до 100 максимум человек, а тут несколько тысяч сидят, все хлопают, разговаривают, очень громко. Арена в пять раз больше тех, на которых мы катались», — делился своими переживаниями молодой человек.

Однако летом в СМИ начали появляться слухи о возможном распаде пары. В частности, сообщалось, что партнёры отписались друг от друга в социальных сетях. Но Ангелопол опроверг информацию.

«У всех бывают кризисные моменты — это неизбежно. Главное, какие выводы мы делаем после этих ситуаций. Продолжаем работать в штатном режиме. Группу покидать тоже никто не собирался. Что касаемо отписок и удалённых публикаций, каждый ведёт свои соцсети сам и так, как пожелает нужным, поэтому не стоит из этого делать выводы. У меня вообще своё видение, как вести их, поэтому вам ещё долго придётся к этому привыкать», — объяснил он.

При этом спортсмены не скрывали, что раньше их объединяло не только катание, но и отношения. Однако, по признанию Валерия, в определённый момент они поняли, что не подходят друг другу, и расстались, сконцентрировавшись исключительно на ледовых занятиях.

«У них были все предпосылки для того, чтобы побороться за звание сильнейших в России»

По мнению опрошенных RT экспертов, распад дуэта Ангелопола и Кагановской — большая неожиданность, ведь до старта сезона осталось совсем немного и атлетам будет сложно оперативно найти новых партнёров. Например, олимпийская чемпионка Татьяна Навка считает, что пара подавала огромные надежды.

«Признаюсь, испытала сильное разочарование, когда узнала об этом. Считаю, у них были все предпосылки для того, чтобы побороться за звание сильнейших в России. Красивые, молодые, сильные, безумно перспективные. Но, видимо, у ребят имеются на то свои причины. Судить о них не берусь. Остаётся только наблюдать за дальнейшей судьбой Кагановской и Ангелопола. Повторюсь, мне безумно жаль, но мы не знаем всей внутренней кухни. Хочется пожелать Валерию и Василисе продолжать идти к своей мечте, несмотря на произошедшее. Надеюсь, мы обоих ещё увидим», — заявила Навка.

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Был удивлён шагом спортсменов и чемпион Европы 2009 года Сергей Новицкий. В качестве возможной причины он назвал внутренние разногласия и предположил, что конфликт зрел длительное время.

«Могу только посетовать, что мы потеряли самобытную, яркую пару. О причинах думать можно что угодно, но реальность порой оказывается совершенно иной. Вариантов множество: взаимное недопонимание, разные подходы к тренировочному процессу, разные взгляды на то, что они делают. Это могло послужить отправной точкой. Люди поняли, что не хотят больше работать вместе. Такие события не происходят одномоментно. Значит, проблемы долго накапливались, а теперь случился срыв», — отметил специалист.

Он также предположил, что Ангелопол и Кагановская вполне могли бы побороться за звание сильнейшего танцевального дуэта страны, а потому их решение выглядит особенно странно.

«При стечении ряда обстоятельств они имели возможность демонстрировать хорошие результаты. Очень обидно терять такой дуэт. К тому же не забывайте, что по карьере обоих это может нанести удар. Теперь придётся искать новых партнёров и скатываться. Это потеря времени. Но давайте верить, что мы не лишимся сильной пары, а получим две классные новые», — добавил Новицкий.

А вот известный тренер Александр Свинин, напротив, уверен: никакой трагедии не произошло, а распад пар в фигурном катании — обыденное событие, хотя и далеко не всегда идёт на пользу самим атлетам.

«Вопросы следует задавать их наставнику. Поверьте, за всю историю расходилось огромное количество танцевальных дуэтов. Поэтому не они первые, не они последние. А потом, Кагановская и Ангелопол не какие-то звёзды, чтобы сокрушаться на этот счёт. Мне сложно рассуждать о причинах произошедшего. Тем не менее это достаточно хорошая пара, которая в прошлом сезоне демонстрировала неплохие результаты. Но перед началом нового они неожиданно решились на такой шаг. Теперь у обоих всё будет по-другому. Понятное дело, на пользу спортсменам подобные события не идут», — посетовал специалист.

Наконец, обозреватель RT Елена Вайцеховская предположила, что конфликт мог быть связан с недостаточным усердием Валерия в рабочем процессе.

«С самого отъезда Анжелики Крыловой в Америку (она летала туда, чтобы проводить дочь в университетский кампус) с интересом наблюдала за активностью Ангелопола в Telegram. Порой, честно скажу, подмывало спросить напрямую: «Парень, а ты вообще тренируешься или как?» Сейчас понятно, что «или как». Сколь бы привлекательными ни выглядели коммерческие проекты по производству собственного мерча, так не ведут себя при серьёзных спортивных намерениях. Да и какой мерч может быть, когда ты, по сути, ноунейм, пусть даже очень талантливый ноунейм? А выглядит всё так, словно человек банально сбежал от конкуренции и боязни проиграть», — написала она в своём Telegram-канале.