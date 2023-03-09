Крылова оценила шансы Кагановской и Ангелопола стать лучшей парой России

Тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анжелика Крылова оценила шансы своих подопечных стать лучшей танцевальной парой страны.

«Реально ли им стать той единственной парой, которая будет представлять страну в танцах на льду на международной арене? Мы держим это в голове, скажем так. И идём к этому. Василиса и Валерий пока ещё молоды, но в ситуации, в которой все мы сейчас находимся, это очень большой плюс», — заявила Крылова в интервью RT.

Кагановская и Ангелопол выиграли финал Гран-при России по фигурному катанию. За обе программы пара набрала 203,65 балла.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).

Ранее Крылова заявила, что довольна прокатами Кагановской и Ангелопола в финале Гран-при России.