Крылова заявила, что довольна прокатами Кагановской и Ангелопола в финале Гран-при России

Тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анжелика Крылова довольна результатами пары в финале Гран-при России.

«Счастлива? Очень. Довольна прежде всего тем, как ребята откатали в Санкт-Петербурге оба танца. Понятно, что к концу сезона программы исполняются уже почти на подсознании, но он сложился для нас очень и очень непросто. Не хватало соревнований, тем более что мы пропустили чемпионат России. Сначала долго болела, и так же долго восстанавливалась Василиса. Следом накрыло Валерия. Перерыв между стартами у нас составил почти три месяца, было неимоверно тяжело всё это время держать спортсменов в идеальной форме, как-то их мотивировать.

Рутина ежедневных и довольно монотонных тренировок обязательно должна к чему-то приводить, к какой-то цели. А цель, получается, исчезла. Поэтому в самом конце января я даже решила привезти ребят в Санкт-Петербург на чемпионат города, чтобы они получили возможность покататься хотя бы вне конкурса. В общем, подготовка получилась не самой простой», — заявила Крылова в интервью RT.

За свой прокат Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол набрали 203,65 балла и заняли первое итоговое место.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России Александр Жулин объяснил, почему фигуристы Шанаева и Дрозд упустили победу в финале Гран-при России.