Жулин объяснил, почему фигуристы Шанаева и Дрозд упустили победу в финале Гран-при России

Заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение, что Елизавета Шанаева и Павел Дрозд уступили в финале Гран-при России по фигурному катанию из-за недостаточно качественного выполнения поддержки в произвольном танце.

РИА Новости