Жулин объяснил, почему фигуристы Шанаева и Дрозд упустили победу в финале Гран-при России
- РИА Новости
«Не очень доволен сегодня прокатом и результатом, потому что не досидели одну поддержку. Если бы досидели, были бы первыми», — цитирует Жулина ТАСС.
Пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол за свой прокат набрала 203,65 балла.
Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).
Ранее Попова назвала справедливой победу фигуристов Кагановской и Ангелопола в финале Гран-при.