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Жулин объяснил, почему фигуристы Шанаева и Дрозд упустили победу в финале Гран-при России

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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказал мнение, что Елизавета Шанаева и Павел Дрозд уступили в финале Гран-при России по фигурному катанию из-за недостаточно качественного выполнения поддержки в произвольном танце.
Жулин объяснил, почему фигуристы Шанаева и Дрозд упустили победу в финале Гран-при России
  • РИА Новости

«Не очень доволен сегодня прокатом и результатом, потому что не досидели одну поддержку. Если бы досидели, были бы первыми», — цитирует Жулина ТАСС.

Пара Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол за свой прокат набрала 203,65 балла.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).

Ранее Попова назвала справедливой победу фигуристов Кагановской и Ангелопола в финале Гран-при.

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