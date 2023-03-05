Попова назвала справедливой победу фигуристов Кагановской и Ангелопола в финале Гран-при

Хореограф и тренер Бетина Попова высказала мнение, что победа фигуристов Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола является справедливой.

«Валера с Василисой, конечно, справедливо выиграли. У них намного интереснее и сложнее постановка, чем у соперников. Также у ребят чётче и параллельнее все линии, в этом плюс скатанных пар», — цитирует Попову ТАСС.

Пара за свой прокат набрала 203,65 балла.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).

Ранее Кагановская и Ангелопол заявили, что на Гран-при России у них выдались лучшие прокаты сезона.