Попова назвала справедливой победу фигуристов Кагановской и Ангелопола в финале Гран-при
- РИА Новости
«Валера с Василисой, конечно, справедливо выиграли. У них намного интереснее и сложнее постановка, чем у соперников. Также у ребят чётче и параллельнее все линии, в этом плюс скатанных пар», — цитирует Попову ТАСС.
Пара за свой прокат набрала 203,65 балла.
Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).
Ранее Кагановская и Ангелопол заявили, что на Гран-при России у них выдались лучшие прокаты сезона.