Узнать больше

Кагановская и Ангелопол заявили, что на Гран-при России у них выдались лучшие прокаты сезона

Короткая ссылка
Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол поделились эмоциями после победы в финале Гран-при России.
Кагановская и Ангелопол заявили, что на Гран-при России у них выдались лучшие прокаты сезона
  • РИА Новости

«Мы рады, что всё сложилось так, как сложилось. Очень довольны результатом», — приводит слова Кагановской Sport24.

Партнёр отметил, что они выложились на максимум.

«У нас выдались лучшие прокаты — эмоционально и физически. Мы к этому шли весь сезон. Есть ошибки, но впереди ещё много сезонов», — заявил Ангелопол.

Пара за свой прокат набрала 203,65 балла.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).

Ранее сообщалось, что Камила Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при в Санкт-Петербурге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить