Кагановская и Ангелопол заявили, что на Гран-при России у них выдались лучшие прокаты сезона

Фигуристы Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол поделились эмоциями после победы в финале Гран-при России.

«Мы рады, что всё сложилось так, как сложилось. Очень довольны результатом», — приводит слова Кагановской Sport24.

Партнёр отметил, что они выложились на максимум.

«У нас выдались лучшие прокаты — эмоционально и физически. Мы к этому шли весь сезон. Есть ошибки, но впереди ещё много сезонов», — заявил Ангелопол.

Пара за свой прокат набрала 203,65 балла.

Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла. Замкнули тройку призёров Софья Тютюнина и Андрей Багин (197,45).

Ранее сообщалось, что Камила Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при в Санкт-Петербурге.