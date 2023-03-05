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Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при России

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Российская фигуристка Камила Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при в Санкт-Петербурге.
Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при России
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка планирует исполнить два четверных тулупа, один из которых будет в каскаде с двойным акселем.

Также четверные прыжки заявили Софья Самоделкина, Алина Горбачёва, Софья Акатьева и Аделия Петросян.

По два тройных акселя планируют прыгнуть Софья Муравьёва и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.

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