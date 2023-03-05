Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при России
- РИА Новости
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Спортсменка планирует исполнить два четверных тулупа, один из которых будет в каскаде с двойным акселем.
Также четверные прыжки заявили Софья Самоделкина, Алина Горбачёва, Софья Акатьева и Аделия Петросян.
По два тройных акселя планируют прыгнуть Софья Муравьёва и Елизавета Туктамышева.
Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.