Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при России

Российская фигуристка Камила Валиева заявила два четверных прыжка в произвольной программе в финале Гран-при в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Спортсменка планирует исполнить два четверных тулупа, один из которых будет в каскаде с двойным акселем.

Также четверные прыжки заявили Софья Самоделкина, Алина Горбачёва, Софья Акатьева и Аделия Петросян.

По два тройных акселя планируют прыгнуть Софья Муравьёва и Елизавета Туктамышева.

Ранее сообщалось, что Аделия Петросян выиграла короткую программу в финале Гран-при России в Санкт-Петербурге.