Крылова рассказала о последствиях повышенного внимания к Кагановской и Ангелополу

Тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анжелика Крылова рассказала о последствиях повышенного внимания к паре.

«Боюсь, что с этим мы пока ещё не справились, продолжаем бороться. Речь не идёт о какой-то звёздной болезни. Но я порой замечаю, что ребята как бы забывают о том, что на тренировках нужно ежеминутно себя преодолевать. Они хорошо тренируются, очень добросовестно. Но я-то хочу довести их до абсолютного идеала. И знаю, что могу это сделать. Просто когда у спортсмена что-то начинает реально хорошо получаться, появляется некий внутренний апломб: раз всё так классно, зачем меня продолжают заставлять стремиться к чему-то ещё?» — заявила Крылова в интервью RT.

В финале Гран-при России Кагановская и Ангелопол стали первыми, набрав в сумме 203,65 балла.

Ранее Крылова заявила, что её подопечным было легче от того, что они шли вторыми после короткой программы в финале Гран-при России.