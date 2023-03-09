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Крылова: Кагановской и Ангелополу было только легче от того, что они после ритм-танца идут вторыми

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Тренер Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола Анжелика Крылова заявила, что её подопечным было легче от того, что они шли вторыми после короткой программы в финале Гран-при России.
Крылова: Кагановской и Ангелополу было только легче от того, что они после ритм-танца идут вторыми
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

«Моим ребятам было только легче от того, что они после ритм-танца идут вторыми. Догонять-то всегда бывает проще. Сама я в тот момент вообще не думала о том, каким окажется итоговый результат. Конечно, мне хотелось выиграть, мы для этого и работаем, чтобы побеждать.

При этом понимала, как бы хорошо мои спортсмены ни откатались, всё может сложиться как в одну сторону, так и в другую. Тем более что на своих этапах Гран-при Шанаева и Дрозд набирали больше баллов, чем Василиса с Валерием. А очно мы ни разу по ходу сезона не пересекались», — заявила Крылова в интервью RT.

Кагановская и Ангелопол выиграли соревнования, набрав в сумме 203,65 балла. Вторыми стали Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, набравшие 202,26 балла.

Ранее Крылова заявила, что довольна результатами пары в финале Гран-при России.

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