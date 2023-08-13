Законодатели мод: новый сезон в фигурном катании пройдёт под знаком соперничества Крыловой с Авербухом и Жулиным

Уже через месяц с контрольных прокатов стартует сезон в российском фигурном катании. Вектор внимания зрителей в этом году в отсутствие международных стартов должен переключиться на спортивные пары и танцевальные дуэты. У первых в ближайшее время повысится сложность, а из-за высокой конкуренции тренерам и хореографам придётся всерьёз озадачиться созданием запоминающихся программ. Интересная борьба должна развернуться и в танцах между воспитанниками Александра Жулина и Анжелики Крыловой, которая в прошлом году удивила потрясающей произвольной композицией Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола.

Новый сезон, который через месяц с небольшим открывается у фигуристов прокатами в «Мегаспорте», похоже, станет первым, где в приоритете окажутся не одиночные, а дуэтные виды катания. Причина проста: по мере того как продолжает длиться изоляция российских атлетов от международных стартов, вектор интереса будет смещаться в сторону более длительных проектов. Это прежде всего парное катание и танцы.

В парах всё понятно: там вот-вот грянет очень конкретный виток сложности, прыжковой в том числе, что всегда захватывает. Плюс, когда в одном пространстве одновременно появляется большое количество дуэтов, претендующих на топ-уровень, тренеры и хореографы начинают всерьёз озадачиваться такой вещью, как интересные программы. Реально интересные, а не шаблонно поставленные под элементы с учётом привычек и удобства спортсменов.

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Наиболее востребованными постановщиками выглядят в этом контексте два бывших танцора: продюсер Илья Авербух и тренер Анжелика Крылова, которая по прошлому сезону запомнилась прежде всего работой с собственными подопечными — Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом. Полагаю, как раз благодаря этому специалист получила предложение поставить программы чемпионам мира Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. С аналогичной просьбой к Крыловой чуть позже обратились экс-чемпионы Европы Александра Бойкова — Дмитрий Козловский.

В ходе той работы ещё не было известно, что вторая из пар намеревается сменить тренерский штаб. Но, даже совершив этот шаг, фигуристы не захотели менять постановки — настолько удачными те оказались.

Авербух начал свой постановочный марафон в Москве работой с Натальей Хабибуллиной и Ильёй Княжуком. Две поставленные для фигуристов программы были одними из первых в ряду довольно большого количества работ Ильи, и это тоже пошло в плюс: творец горел идеями и у него, что называется, руки чесались поскорее взяться за дело.

Едва творческий процесс был завершён, Авербух закрутил интригу до максимума, сказав, что короткая программа пары станет событием — настолько она получилась сильной и необычной. Так ли это, нам ещё предстоит убедиться, но ожидание интригует.

Из тёмных лошадок наибольший интерес вызывают, пожалуй, Алёна Косторная с Георгием Куницей и Денис Ходыкин в новом облике и с новой партнёршей — Таисией Собининой. Косторная и Ходыкин имеют свои достаточно яркие истории в фигурном катании, но причина не только в этом. Если вспомнить программы Алёны в одиночном катании и Дениса — в паре с Дашей Павлюченко, то это всегда было ярко, дерзко и запоминалось с первого взгляда. Подобного хочется и сейчас, причём не только от перечисленных выше спортсменов.

Насколько реальны подобные ожидания? На мой взгляд, вполне. Удивить, восхитить и перетащить вектор внимания на себя в России способен добрый десяток пар. Собственно, последняя фраза абсолютно применима и к танцам, где нас, подозреваю, ждёт очень жёсткое противостояние Крыловой и Александра Жулина. На фоне остальных танцевальных специалистов эти двое в силу разных причин всё-таки стоят особняком.

По умолчанию принято считать, что Жулин проведёт нынешний сезон в ранге первого тренера страны: под его началом катаются двукратные вице-чемпионы Европы Александра Степанова — Иван Букин и действующие чемпионы страны Елизавета Худайбердиева — Егор Базин. В группе Крыловой — победители финала Гран-при России Кагановская — Ангелопол и сложившийся летом дуэт в составе Аннабель Морозов и Игоря Ерёменко.

Навскидку вроде бы расклад ясен. Но вот что интересно: рассуждая о нынешних перспективах Степановой и Букина, даже Авербух удержался от прогнозов, заметив, что «борьба точно будет». Самые опытные на текущий момент российские танцоры пропустили год, а фактически больше, поскольку концовка олимпийского сезона получилась у Саши и Вани скомканной. Но тогда, помимо драматичной истории с ковидом, фигуристы запомнились совершенно потрясающей произвольной программой «Ромео и Джульетта» в постановке Ирины Жук — возможно, лучшей в своей карьере.

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Если новые танцы дуэта за авторством Жулина получатся в сравнении более сильными и интересными, честь и хвала тренеру, как говорится. Возможно, как раз поэтому зрители с таким энтузиазмом восприняли год назад появление на взрослом льду Кагановской и Ангелопола с их очень неожиданной и оригинальной произвольной композицией на музыку Вангелиса.

Это не только моё личное мнение. В недавнем интервью один из наиболее опытных партнёров Андрей Багин (свою серьёзную взрослую карьеру он начинал в 2017-м с Аннабель Морозов и катался с этой партнёршей пять лет) сказал о российских танцах на льду: «Проблема в том, мне кажется, что почти никто не развивается в чём-то новом. Каждый год смотришь — и всё старое. Я себя не исключаю — и у меня так же было. К сожалению, поздно это понял».

Месяцем ранее, когда о завершении карьеры объявили очень необычные и яркие Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (они представляли нашу страну на ОИ-2018 в Пхёнчхане, на двух чемпионатах мира и двух континентальных первенствах), олимпийская чемпионка Калгари в танцах Наталья Бестемьянова высказалась ещё жёстче: «Мне очень стыдно, я не помню их программ, а главная задача танцев именно в этом».

Те слова прозвучали тогда очень обидным упрёком, причём в адрес не столько спортсменов, сколько тренеров. Но сказано было по делу: специалисты, умеющие ставить реально выдающиеся программы, в танцах всегда были наперечёт.

Именно поэтому открытые сентябрьские прокаты станут у танцоров прежде всего поединком тренеров.