Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского.

Орден Тутберидзе вручили по поручению президента Владимира Путина. Тренер удостоена награды за подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде в Пекине.

Хореографу группы Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу был вручён орден Дружбы. А Сергею Дудакову — орден Почета.

Подопечные группы Тутберидзе на Олимпиаде завоевали две золотые и две серебряные медали. Анна Щербакова была лучшей в личном турнире, Камила Валиева — в командных соревнованиях. Александра Трусова взяла серебро, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в турнире спортивных пар.

Ранее Камила Валиева оценила новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе.