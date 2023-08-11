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Тутберидзе вручили орден Александра Невского

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Заслуженному тренеру России по фигурному катанию Этери Тутберидзе вручили орден Александра Невского.
Тутберидзе вручили орден Александра Невского
  • РИА Новости

Орден Тутберидзе вручили по поручению президента Владимира Путина. Тренер удостоена награды за подготовку спортсменов, добившихся высоких достижений на Олимпиаде в Пекине.

Хореографу группы Тутберидзе Даниилу Глейхенгаузу был вручён орден Дружбы. А Сергею Дудакову — орден Почета.

Подопечные группы Тутберидзе на Олимпиаде завоевали две золотые и две серебряные медали. Анна Щербакова была лучшей в личном турнире, Камила Валиева — в командных соревнованиях. Александра Трусова взяла серебро, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место в турнире спортивных пар.

Ранее Камила Валиева оценила новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

 

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