Валиева о тренировочном центре Тутберидзе: это правда настоящий дворец

Фигуристка Камила Валиева оценила новый Центр фигурного катания Этери Тутберидзе.

«Это правда настоящий дворец. После катка «Хрустальный», где мы сейчас занимаемся, приходишь сюда и даже немного теряешься: очень много помещений, возможно, первое время придётся пользоваться картой, чтобы здесь ориентироваться», — цитирует Валиеву kp.ru.

9 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ледовый дворец — Центр фигурного катания Этери Тутберидзе — планируют открыть в московском районе Ясенево уже в сентябре.

Валиева в сезоне-2022/23 стала серебряным призёром чемпионата России и финала Гран-при России, на её счету также две победы на этапах Гран-при. После командного турнира на Олимпийских играх — 2022 стало известно о положительной допинг-пробе фигуристки от декабря 2021 года.

Ранее российская фигуристка Алина Загитова записала видео после посещения стройки Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве.