Фигуристка Загитова проходит физиопроцедуры на травмированной ноге

Российская фигуристка Алина Загитова записала видео после посещения стройки Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве.

«Я побывала на катке у Этери Георгиевны. Очень крутой спортивный комплекс, поэтому очень хочется там уже потренироваться, но пока у меня всё как обычно, ничего нового», — заявила спортсменка на видео и показала, как проходит физиопроцедуры на травмированной ноге.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при. Спортсменка также планирует открыть собственную школу фигурного катания в Татарстане.

Ранее победитель Олимпиады в Токио российский боксёр Альберт Батыргазиев назвал причину отказа от встречи на ринге с Загитовой.