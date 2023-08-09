Боксёр Батыргазиев заявил, что не собирался выходить на профессиональный бой с Загитовой

Победитель Олимпиады в Токио российский боксёр Альберт Батыргазиев назвал причину отказа от встречи на ринге с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.

«У нас должна была пройти открытая тренировка, где я бы поучил Алину элементам бокса. На следующее утро увидел, что благодаря определённым людям — не буду упоминать их профессию — нам «устроили бой». Понимаете, как это звучит?» — заявил Батыргазиев РИА Новости.

25 июня фигуристка провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта. Изначально боксировать с Загитовой должен был Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы.

28 июля Батыргазиев победил доминиканца Франсиса Фромету и одержал девятую победу на профессиональном ринге.

Ранее Батыргазиев признался, что теперь готов к поединкам с лучшими боксёрами планеты.