Узнать больше

Боксёр Батыргазиев заявил, что не собирался выходить на профессиональный бой с Загитовой

Короткая ссылка
Победитель Олимпиады в Токио российский боксёр Альберт Батыргазиев назвал причину отказа от встречи на ринге с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой.
Боксёр Батыргазиев заявил, что не собирался выходить на профессиональный бой с Загитовой
  • РИА Новости

«У нас должна была пройти открытая тренировка, где я бы поучил Алину элементам бокса. На следующее утро увидел, что благодаря определённым людям — не буду упоминать их профессию — нам «устроили бой». Понимаете, как это звучит?» — заявил Батыргазиев РИА Новости

25 июня фигуристка провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым в «Лужниках» на Дне московского спорта. Изначально боксировать с Загитовой должен был Батыргазиев, но он отказался из-за старой травмы. 

28 июля Батыргазиев победил доминиканца Франсиса Фромету и одержал девятую победу на профессиональном ринге. 

Ранее Батыргазиев признался, что теперь готов к поединкам с лучшими боксёрами планеты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить