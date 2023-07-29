Российский боксёр Батыргазиев хотел бы встретиться на ринге с украинцем Ломаченко

Олимпийский чемпион россиянин Альберт Батыргазиев признался, что теперь готов к поединкам с лучшими боксёрами планеты.

«В моём дивизионе очень много имён, конечно, я хотел бы встретиться с одним из сильнейших — Джервонтой Дэвисом, Девином Хейни. Ну и, конечно, с Василием Ломаченко — за его большой опыт. Для меня очень важно, если он поделится им со мной», — цитирует Батыргазиева «Матч ТВ».

Россиянин 28 июля в Ханты-Мансийске одержал девятую победу на профессиональном ринге в лёгкой весовой категории. 25-летний спортсмен из Дагестана победил доминиканца Франсиса Фромету. В активе Батыргазиева девять побед и ни одного поражения.

Батыргазиев проведёт следующий бой 21 октября в Перми. Его соперник будет определён позже.

Ранее Батыргазиев оценил соперников в лёгком дивизионе рейтинга WBA.