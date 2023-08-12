Власти Казани ищут место для размещения школы фигурного катания Загитовой

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что власти ищут место для строительства школы фигурного катания Алины Загитовой.

«Нам дано поручение, смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы», — приводит слова Метшина «Матч ТВ».

В июне министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в республике могут открыть школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане.