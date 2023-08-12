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Власти Казани ищут место для размещения школы фигурного катания Загитовой

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Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что власти ищут место для строительства школы фигурного катания Алины Загитовой.
Власти Казани ищут место для размещения школы фигурного катания Загитовой
  • Gettyimages.ru

«Нам дано поручение, смотрим хорошее место для размещения Дворца спорта, в котором будут расти будущие Алины Загитовы», — приводит слова Метшина «Матч ТВ».

В июне министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что в республике могут открыть школу фигурного катания олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Загитова в декабре 2019 года приостановила спортивную карьеру. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы, России, а также финал Гран-при.

Ранее Загитова назвала честью будущее открытие собственной школы фигурного катания в Татарстане.

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