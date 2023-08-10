Загитова: не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому
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- © Vladimir Baranov
«Меня бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что учусь чему-то новому. Считаю, что человек, который ничего новому не учится — просто стоит на месте», — написала Загитова в социальных сетях.
Помимо Олимпийских игр, Загитова выиграла чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года она приостановила спортивную карьеру.
Ранее Загитова записала видео после посещения стройки Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве.