Загитова: не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что я учусь чему-то новому

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова стала посещать занятия по актёрскому мастерству и столкнулась с негативными комментариями в свой адрес.

«Меня бомбануло. Я искренне не понимаю людей, которые меня хейтят за то, что учусь чему-то новому. Считаю, что человек, который ничего новому не учится — просто стоит на месте», — написала Загитова в социальных сетях.

Помимо Олимпийских игр, Загитова выиграла чемпионаты мира, Европы, России, а также финал Гран-при. В декабре 2019 года она приостановила спортивную карьеру.

Ранее Загитова записала видео после посещения стройки Центра фигурного катания Этери Тутберидзе в Москве.