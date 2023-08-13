Фигурист Багин подтвердил драку с Нарижным на этапе Гран-при в Москве
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«Да господи, это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить. Там и рассказывать нечего», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».
СМИ сообщали, что спортсменов разнимали представители ФФККР. При этом причина конфликта не называлась.
Вскоре после инцидента распался дуэт Дэвид Нарижный — Аннабель Морозов. Фигуристка раньше каталась в паре с Багиным.
Ранее сообщалось, что Аннабель Морозов не запрашивала разрешения на смену гражданства.