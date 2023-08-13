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Фигурист Багин подтвердил драку с Нарижным на этапе Гран-при в Москве

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Российский фигурист Андрей Багин прокомментировал драку с Дэвидом Нарижным на этапе Гран-при России в Москве в сезоне-2023/24.
Фигурист Багин подтвердил драку с Нарижным на этапе Гран-при в Москве
  • Gettyimages.ru

«Да господи, это и дракой сложно назвать. Было тучу лет назад, не думаю, что стоит сор из избы выносить. Там и рассказывать нечего», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».

СМИ сообщали, что спортсменов разнимали представители ФФККР. При этом причина конфликта не называлась.

Вскоре после инцидента распался дуэт Дэвид Нарижный — Аннабель Морозов. Фигуристка раньше каталась в паре с Багиным.

Ранее сообщалось, что Аннабель Морозов не запрашивала разрешения на смену гражданства.

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