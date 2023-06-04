Фигуристка Морозова не запрашивала разрешения на смену гражданства

Николай Морозов, отец и тренер Аннабель Морозовой опроверг информацию о том, что фигуристка и её партнер Игорь Ерёменко намерены сменить спортивное гражданство.

«Мы не запрашивали у ФФККР разрешения на переход Аннабель и Игоря в другую сборную. Сейчас ребята готовятся к контрольным прокатам, которые пройдут в сентябре в Москве, и своих планов менять не собираются», — цитирует Морозова ТАСС.

Морозова и Ерёменко живут и тренируются в США. По сообщению СМИ, ФФККР отказал Морозовой в просьбе о смене гражданства.

Ранее сообщалось, что российская танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин может в ближайшее время начать выступать за сборную другой страны.