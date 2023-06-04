The Skating Lesson: ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину сменить спортивное гражданство
- РИА Новости
Спортсмены получили от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешение на смену спортивного гражданства, сообщает The Skating Lesson.
Напомним, что танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.
Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнер — сын актёра Бориса Смолкина.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не видит проблемы в участии фигуристов Дэвис и Смолкина в американских шоу.