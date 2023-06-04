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The Skating Lesson: ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину сменить спортивное гражданство

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Российская танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин может в ближайшее время начать выступать за сборную другой страны.
The Skating Lesson: ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину сменить спортивное гражданство
  • РИА Новости

Спортсмены получили от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешение на смену спортивного гражданства, сообщает The Skating Lesson.

Напомним, что танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.

Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнер — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не видит проблемы в участии фигуристов Дэвис и Смолкина в американских шоу.

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