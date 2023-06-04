The Skating Lesson: ФФККР разрешила Дэвис и Смолкину сменить спортивное гражданство

Российская танцевальная пара Диана Дэвис — Глеб Смолкин может в ближайшее время начать выступать за сборную другой страны.

Спортсмены получили от Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешение на смену спортивного гражданства, сообщает The Skating Lesson.

Напомним, что танцевальная пара пропустила чемпионат России — 2023, а также не выступила на этапах Гран-при России в сезоне-2022/23. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.

Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, её партнер — сын актёра Бориса Смолкина.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова не видит проблемы в участии фигуристов Дэвис и Смолкина в американских шоу.