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Тарасова не видит проблемы в участии фигуристов Дэвис и Смолкина в американских шоу

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о возможном участии российского дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в ледовом шоу в США.
Тарасова не видит проблемы в участии фигуристов Дэвис и Смолкина в американских шоу
  • РИА Новости

«Почему вы за Смолкиным наблюдаете, он чемпион мира, Европы? Если у них есть такая возможность, они там тренируются, почему бы им там не выступать. Они что, давали честное слово там не выступать?» — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Как сообщает ION International, танцевальный дуэт примет участие в шоу Ice on Fire. Мероприятие запланировано на 10 июня. 

Напомним, что танцевальная пара пропустила чемпионат России, а также не выступила на этапах Гран-при России. Фигуристы тренируются в США под руководством Игоря Шпильбанда.

Ранее отец Смолкина опроверг информацию о желании сына и Дэвис выступать за Грузию.

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