Узнать больше

«Москва»: Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда

Короткая ссылка
Российская фигуристка Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда.
«Москва»: Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда
  • РИА Новости

19-летняя спортсменка намерена зарегистрировать бренд Aleksandra Trusova. Под наименованием можно будет вести торговлю различными товарами, в том числе одеждой, парфюмом и бижутерией, а также открывать академии и устраивать мастер-классы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой и завоевала серебряную медаль. 19-летняя спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова прилетела в Пекин для проведения мастер-классов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить