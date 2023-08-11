«Москва»: Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда

Российская фигуристка Александра Трусова подала заявку в Роспатент на регистрацию собственного бренда.

19-летняя спортсменка намерена зарегистрировать бренд Aleksandra Trusova. Под наименованием можно будет вести торговлю различными товарами, в том числе одеждой, парфюмом и бижутерией, а также открывать академии и устраивать мастер-классы, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой и завоевала серебряную медаль. 19-летняя спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова прилетела в Пекин для проведения мастер-классов.