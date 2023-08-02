Фанаты Трусовой встретили фигуристку в Пекине с огромными букетами
- © Vladimir Baranov/Globallook Press
Фигуристка показала, как китайские болельщики встретили её в аэропорту с огромными букетами цветов и табличками на русском языке.
Напомним, что Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой и завоевала серебряную медаль.
Ранее Трусова призналась, что сразу после олимпийского проката произвольной программы была уверена в своей победе.