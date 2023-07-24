Трусова — о серебре Пекина: после проката я была уверена в том, что выиграла
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- © Enrico Calderoni/AFLO
«Для меня очень серьёзной целью была Олимпиада. Всё делала, чтобы быть сильнее и не волноваться при чистом прокате. После проката была уверена в том, что выиграла. Поэтому у меня случилась такая реакция», — заявила Трусова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.
Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой и завоевала серебряную медаль. 19-летняя спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.
Ранее Трусова объявила о проведении личного семинара в Мексике.