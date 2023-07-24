Узнать больше

Трусова — о серебре Пекина: после проката я была уверена в том, что выиграла

Короткая ссылка
Серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Трусова призналась, что сразу после олимпийского проката произвольной программы была уверена в своей победе.
Трусова — о серебре Пекина: после проката я была уверена в том, что выиграла
  • globallookpress.com
  • © Enrico Calderoni/AFLO

«Для меня очень серьёзной целью была Олимпиада. Всё делала, чтобы быть сильнее и не волноваться при чистом прокате. После проката была уверена в том, что выиграла. Поэтому у меня случилась такая реакция», — заявила Трусова в интервью YouTube-каналу Ляйсан Утяшевой.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине исполнила пять четверных прыжков в произвольной программе, но по сумме баллов уступила Анне Щербаковой и завоевала серебряную медаль. 19-летняя спортсменка также является бронзовым призёром первенства планеты и двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее Трусова объявила о проведении личного семинара в Мексике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить