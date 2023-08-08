Вопрос желания: Щербакова не цепляется за спорт, но и не торопится сжигать мосты

Если Анна Щербакова захочет вернуть прежние физические кондиции, то непременно сделает это. Она не приучена работать небрежно и не позволит себе выйти на публику в разобранном состоянии, в отличие от многих коллег. Другое дело, что олимпийской чемпионке, скорее всего, потребуется время на восстановление четверных прыжков, без которых участвовать в соревнованиях не имеет смысла.

Зачем она тренируется, если не собирается возвращаться в спорт? Такой вопрос, полагаю, задают себе сейчас все, кто на протяжении последних лет болел и переживал за Анну Щербакову или по долгу профессии писал о ней. Действительно, а зачем? Востребованность фигуристки в разного рода шоу и без того достаточно высока, участие же в неспортивных проектах показало, что она хороша в любом качестве — и вроде бы нет никакого смысла переживать за будущее.

Здесь самое время вспомнить историю, которая произошла в фигурном катании незадолго до Олимпийских игр 1994 года, когда решением Международного союза конькобежцев к участию в соревнованиях в первый и единственный раз были допущены уже завершившие карьеру в любителях спортсмены.

Вопрос «Зачем вы вернулись?» задавали тогда всем бывшим чемпионам подряд. Наиболее честно сформулировали ответ на него Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков. «Нам просто перестало хватать внимания прессы», — признались в интервью победители Игр-1988 в Калгари.

Но была и другая причина — её мне озвучил двукратный олимпийский чемпион Дик Баттон. Американец считался в те годы одним из королей ледовых шоу, ежегодно проводил под своим именем чемпионаты мира среди профессионалов, и те, кто решил вернуться в спорт ради возможности выступить в Лиллехаммере, так или иначе были его клиентами.

По словам Баттона, допуск бывших атлетов на Игры должен был очень позитивно сказаться на шоу-бизнесе в целом. Понятно же, что на профессиональный лёд чемпионы уходили большей частью доживать свой век — катались, пока это позволяли угасающие физические кондиции.

Ту же Катарину Витт стали реже приглашать на баттоновские чемпионаты и прочие шоу-мероприятия как раз по той причине, что за шесть лет после победы в Калгари двукратная олимпийская чемпионка почти полностью утратила былое очарование на льду, не говоря уже о способности прыгать что-то более сложное, чем двойной тулуп.

Год очень жёстких тренировок, режима и возвращения в обойму крупных турниров гарантировал звёздам резкое повышение собственной стоимости на профессиональном рынке. Та же Витт восстановила большую часть своих прежних прыжков, и на неё ещё до начала Игр снова начали сыпаться приглашения. Поэтому овчинка, безусловно, стоила выделки.

Рассуждая о текущих событиях, мы, конечно же, не знаем, насколько приоритетна дальнейшая соревновательная карьера для Щербаковой, Александры Трусовой, Алёны Косторной или Камилы Валиевой. Всё, что говорят по этому поводу сами фигуристки, имеет очень косвенное отношение к реальности — это было очевидно ещё на примерах Аделины Сотниковой, Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Но наиболее востребованной окажется в итоге та фигуристка, которая сумеет сохранить не только внешнюю физическую форму, но и сложные прыжки. Для этого уже сейчас нужно прилагать усилия.

Мне кажется, для Щербаковой сейчас первостепенно именно желание вернуть прежние кондиции. Она не приучена работать небрежно, никогда не позволит себе выйти на публику, будучи неготовой (и не только о фигурном катании здесь речь), тем более что фигуристке предстоит целый ряд шоу в Китае — стране, где популярность Анны бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды. Ради того, чтобы предстать перед своими поклонниками в полном блеске, определённо стоит поработать на максимуме.

Второй вопрос: насколько быстро и хорошо Щербакова сумеет восстановиться, если рассматривать процесс через призму спорта. Захочет ли она, допустим, попробовать вернуть четверные прыжки? Всё-таки те спектакли, где она выступает, требуют прежде всего образов, а не риска. И те же четверные нужны лишь в том случае, если тему возвращения к соревнованиям Анна закрыла для себя не до конца.

Уже писала, но повторю: у Щербаковой, в отличие от огромного числа коллег по ремеслу, не просматривается ни малейшего надрыва в отношении собственного послеспортивного будущего. Она совершенно не цепляется за спорт, хотя вполне способна туда вернуться. Хотя бы с тем, чтобы не выпадать из привычной жизни и иметь возможность принимать участие в шоу-турнирах показательных программ, чемпионатах по прыжкам или Кубке Первого канала.

Радует сам факт, что олимпийская чемпионка Пекина окончательно не закрывает для себя эту дверку. Хотя это логично: зачем преждевременно сжигать мосты, если никому вообще не известно, как будут развиваться события в спорте в целом и фигурном катании в частности?

А дальше — кто знает? Может быть, спустя какое-то количество лет Щербакова действительно захочет яркого возвращения. Как захотела его в 1994-м легендарная Катарина Витт.