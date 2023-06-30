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Щербакова: не могу сказать, что я часто пересматриваю свои прокаты

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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова дала понять, что выборочно старается пересматривать записи со своими выступлениями на соревнованиях.
Щербакова: не могу сказать, что я часто пересматриваю свои прокаты
  • РИА Новости

«У меня есть довольно банальный список соревнований, которые являются моими любимыми. Не могу сказать, что я часто сажусь и пересматриваю свои прокаты, но если бывает такое настроение, то это прокаты с трёх победных чемпионатов России, Олимпиада», — цитирует Щербакову Sport24.

При этом Щербакова призналась, что только пару раз без энтузиазма смотрела свои прокаты с чемпионата мира.

Напомним, что Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Щербакова рассказала, что не хотела бы комментировать возможное возвращение на лёд.









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