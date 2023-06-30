Щербакова: не могу сказать, что я часто пересматриваю свои прокаты

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова дала понять, что выборочно старается пересматривать записи со своими выступлениями на соревнованиях.

«У меня есть довольно банальный список соревнований, которые являются моими любимыми. Не могу сказать, что я часто сажусь и пересматриваю свои прокаты, но если бывает такое настроение, то это прокаты с трёх победных чемпионатов России, Олимпиада», — цитирует Щербакову Sport24.

При этом Щербакова призналась, что только пару раз без энтузиазма смотрела свои прокаты с чемпионата мира.

Напомним, что Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Щербакова рассказала, что не хотела бы комментировать возможное возвращение на лёд.























