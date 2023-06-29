Щербакова: пока не хотела бы комментировать возможное возвращение

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, что не хотела бы комментировать возможное возвращение на лёд.

«Честно говоря, я не люблю разговоры о чём-то несовершённом. Если это случится, это не пропустят, все об этом узнают, будет что обсудить. Пока не хотелось бы это никак комментировать и обсуждать», — приводит слова Щербаковой РИА Новости.

По информации РИА Новости, фигуристка ещё не приняла окончательного решения. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Щербакова определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.

Напомним, что Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Авербух выразил мнение, что Щербаковой по силам совмещать соревнования и участие в шоу.