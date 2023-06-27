Авербух заявил, что Щербаковой по силам совмещать соревнования и участие в шоу
- РИА Новости
«На данный момент нет никакого «Ледникового периода», а если будет, то всё можно совместить. Думаю, что ей всё абсолютно по силам, она молодая и талантливая, пусть катается», — цитирует Авербуха РИА Новости.
По информации РИА Новости, фигуристка ещё не приняла окончательного решения. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Щербакова определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.
Напомним, что Анна не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022-го.
Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка верит в возвращение фигуристки Щербаковой к соревновательной деятельности в следующем сезоне.