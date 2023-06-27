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Авербух заявил, что Щербаковой по силам совмещать соревнования и участие в шоу

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Продюсер и хореограф Илья Авербух высказал мнение, что олимпийской чемпионке в женском одиночном катании Анне Щербаковой по силам совмещать соревнования и участие в ледовых шоу.
Авербух заявил, что Щербаковой по силам совмещать соревнования и участие в шоу
  • РИА Новости

«На данный момент нет никакого «Ледникового периода», а если будет, то всё можно совместить. Думаю, что ей всё абсолютно по силам, она молодая и талантливая, пусть катается», — цитирует Авербуха РИА Новости.

По информации РИА Новости, фигуристка ещё не приняла окончательного решения. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Щербакова определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.

Напомним, что Анна не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022-го.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка верит в возвращение фигуристки Щербаковой к соревновательной деятельности в следующем сезоне.

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