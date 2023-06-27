Навка: Щербакова может снова стать лучшей

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка верит в возвращение фигуристки Анны Щербаковой к соревновательной деятельности в следующем сезоне.

«Вполне возможно, что она может снова стать лучшей, она молодая, талантливая олимпийская чемпионка. Я не сомневаюсь в ней. Если у неё есть желание, это прекрасно», — цитирует Навку РИА Новости.

Напомним, что Анна не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022-го.

Ранее сообщалось, что Щербакова раздумывает над возобновлением выступлений в следующем сезоне.