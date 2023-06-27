РИА Новости: Щербакова раздумывает над возобновлением выступлений в следующем сезоне

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова в сезоне-2023/24 может вернуться к соревновательной деятельности.

По информации РИА Новости, фигуристка ещё не приняла окончательного решения. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки. Щербакова определится со своим будущим по ходу сбора в Новогорске, где тренируется команда Этери Тутберидзе.

Напомним, что Анна не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый год из-за перенесённой операции в августе 2022-го.

Ранее Александр Коган сообщил, что Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Этери Тутберидзе.