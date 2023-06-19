Коган сообщил, что Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Тутберидзе

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы тренера Этери Тутберидзе.

«Да, Щербакова приехала на сбор Тутберидзе в Новогорске», — цитирует Когана ТАСС.

Группа Тутберидзе начала сбор 5 июня. 19-летняя Щербакова до этого принимала участие в различных проектах и ледовых шоу.

Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.

Спортсменка, помимо золота Олимпиады, имеет в своём активе победы на чемпионате мира и две серебряные награды чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России на следующий сезон.