Коган сообщил, что Щербакова приехала в Новогорск на сбор группы Тутберидзе
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«Да, Щербакова приехала на сбор Тутберидзе в Новогорске», — цитирует Когана ТАСС.
Группа Тутберидзе начала сбор 5 июня. 19-летняя Щербакова до этого принимала участие в различных проектах и ледовых шоу.
Фигуристка тренируется под руководством Этери Тутберидзе, Сергея Дудакова и Даниила Глейхенгауза.
Спортсменка, помимо золота Олимпиады, имеет в своём активе победы на чемпионате мира и две серебряные награды чемпионатов Европы.
Ранее сообщалось, что Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России на следующий сезон.