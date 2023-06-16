Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России на следующий сезон

В Министерстве спорта сообщили, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова и серебряный призёр Игр Александра Трусова включены в резервный состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

В резервный список также включена 17-летняя Майя Хромых, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

19-летняя Щербакова, помимо золота Олимпиады, имеет в своей коллекции победы на чемпионате мира и две серебряные награды чемпионатов Европы.

18-летняя Трусова, помимо серебра Олимпиады, является бронзовым призёром первенства планеты, двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы.

Ранее сообщалось, что в Татарстане может появиться школа фигурного катания Алины Загитовой.