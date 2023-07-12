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Доктор медицинских наук рассказал, как Щербакова могла заразиться мононуклеозом

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Доктор медицинских наук Андрей Шестаков высказался о заболевании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой, у которой был диагностирован мононуклеоз.

«Это не смертельно, но достаточно неприятно. Очень заразная инфекция, которая передаётся через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи. Передача болезни может быть воздушно-капельным путём», — цитирует Шестакова Sport24.

Он также добавил, что в среднем человек может поправиться от болезни в течение двух недель, но бывает так, что выздоровление затягивается на несколько месяцев.

Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.

Ранее сообщалось, что Щербакова выздоравливает после мононуклеоза.

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