Доктор медицинских наук рассказал, как Щербакова могла заразиться мононуклеозом

Доктор медицинских наук Андрей Шестаков высказался о заболевании олимпийской чемпионки по фигурному катанию Анны Щербаковой, у которой был диагностирован мононуклеоз.

«Это не смертельно, но достаточно неприятно. Очень заразная инфекция, которая передаётся через телесный контакт, поцелуи и прочие похожие вещи. Передача болезни может быть воздушно-капельным путём», — цитирует Шестакова Sport24.

Он также добавил, что в среднем человек может поправиться от болезни в течение двух недель, но бывает так, что выздоровление затягивается на несколько месяцев.

Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.

Ранее сообщалось, что Щербакова выздоравливает после мононуклеоза.