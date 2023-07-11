РИА Новости: Щербакова выздоравливает после мононуклеоза

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова идёт на поправку после перенесённой болезни — мононуклеоза.

Как сообщает источник РИА Новости, фигуристка заболела во второй половине июня.

По информации Sport24, у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки.

Напомним, Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой в августе 2022 года операции.

Ранее Щербакова рассказала о подготовке к Олимпиаде.