РИА Новости: Щербакова выздоравливает после мононуклеоза
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Как сообщает источник РИА Новости, фигуристка заболела во второй половине июня.
По информации Sport24, у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки.
Напомним, Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой в августе 2022 года операции.
Ранее Щербакова рассказала о подготовке к Олимпиаде.