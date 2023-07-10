Щербакова: перед Олимпиадой я почти ничего не ела

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о подготовке к Олимпиаде.

«Я знала себя, свой организм, как мне готовиться, как настраиваться. Тогда я почти ничего не ела. Мне казалось, чем меньше я ем, тем лучше я буду тренироваться. Сейчас я начинаю понимать, что нужны силы и как надо есть», — заявила Щербакова в интервью шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

Олимпийская чемпионка Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

По информации СМИ, фигуристка ещё не приняла окончательного решения по возвращению на лёд. Ключевым в этом вопросе станет здоровье спортсменки.

Ранее Щербакова прервала тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе по состоянию здоровья.