РИА Новости: Щербакова прервала тренировки по состоянию здоровья
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сбор группы Тутберидзе в Новогорске проходит с 5 июня по 21 июля.
Напомним, что олимпийская чемпионка Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой операции в августе 2022 года.
Ранее Щербакова заявила, что её жизнь после Олимпиады стала более разносторонней.