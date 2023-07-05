РИА Новости: Щербакова прервала тренировки по состоянию здоровья

Российская фигуристка Анна Щербакова прервала тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе по состоянию здоровья.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сбор группы Тутберидзе в Новогорске проходит с 5 июня по 21 июля.

Напомним, что олимпийская чемпионка Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой операции в августе 2022 года.

Ранее Щербакова заявила, что её жизнь после Олимпиады стала более разносторонней.