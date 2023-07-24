В ФФККР сообщили, что Щербакова провела тренировку в «Хрустальном»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова провела тренировку в «Хрустальном».

«Очень много источников, близких к ситуации, дают неверную информацию. Сегодня Щербакова была на тренировке в «Хрустальном», — цитирует Когана ТАСС.

Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.

Напомним, Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой в августе 2022 года операции.

Ранее сообщалось, что Щербакова не приступила к тренировкам после перенесённого мононуклеоза.