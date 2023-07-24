РИА Новости: Щербакова пока не возобновила тренировки после заболевания мононуклеозом
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
Как сообщает РИА Новости, спортсменка пока не готова приступить к тренировкам. Программы олимпийской чемпионке к новому сезону на данный момент также не поставлены.
Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.
Напомним, Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой в августе 2022 года операции.
Ранее Щербакова рассказала о подготовке к Олимпиаде.