РИА Новости: Щербакова пока не возобновила тренировки после заболевания мононуклеозом

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова на данный момент не приступила к тренировкам после перенесённого мононуклеоза.

Как сообщает РИА Новости, спортсменка пока не готова приступить к тренировкам. Программы олимпийской чемпионке к новому сезону на данный момент также не поставлены.

Во время сборов в Новогорске у фигуристки был обнаружен мононуклеоз — острое вирусное заболевание, при котором наблюдается лихорадка, увеличение лимфатических узлов, размеров печени и селезёнки. Она прервала подготовку и покинула базу.

Напомним, Щербакова не вошла в основной состав сборной России на следующий сезон. Фигуристка не участвовала в соревнованиях весь прошлый сезон из-за перенесённой в августе 2022 года операции.

Ранее Щербакова рассказала о подготовке к Олимпиаде.