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Тарасова — о возвращении Щербаковой к соревнованиям: она может всё преодолеть

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возвращении олимпийской чемпионки Анны Щербаковой к соревнованиям.
Тарасова — о возвращении Щербаковой к соревнованиям: она может всё преодолеть
  • РИА Новости

«Способна ли она вернуться к соревнованиям? Аня — девочка с сильным характером, она может всё преодолеть», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Во время сборов в Новогорске в июне у фигуристки был обнаружен мононуклеоз. Она прервала подготовку и покинула базу.

5 августа Щербакова сообщила, что уже приступила к тренировкам.

Ранее Тарасова отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.

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