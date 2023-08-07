Тарасова — о возвращении Щербаковой к соревнованиям: она может всё преодолеть
- РИА Новости
«Способна ли она вернуться к соревнованиям? Аня — девочка с сильным характером, она может всё преодолеть», — приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».
Во время сборов в Новогорске в июне у фигуристки был обнаружен мононуклеоз. Она прервала подготовку и покинула базу.
5 августа Щербакова сообщила, что уже приступила к тренировкам.
Ранее Тарасова отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.