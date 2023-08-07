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Тарасова: не надо удерживать Самоделкину в России

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на то, что Софья Самоделкина может перейти в сборную Казахстана.
Тарасова: не надо удерживать Самоделкину в России
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Никогда не надо никого удерживать. Лучше отпустить Софью Самоделкину. Пусть она выступает за Казахстан и завоёвывает медали», — цитирует Тарасову РИА Новости.

По информации СМИ, 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за команду Казахстана. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) уведомлена об этом, но добро на переход ещё не дала.

Ранее сообщалось, что Самоделкина продолжит тренироваться в ЦСКА после смены гражданства.

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