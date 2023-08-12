Авербух сообщил, что будет ставить короткую программу для Туктамышевой

Хореограф Илья Авербух рассказал, кому будет ставить программы на новый сезон.

«Будем ставить с Туктамышевой короткую программу. Готовы произвольная для Ветлугина, короткая для Колесникова и обе программы Хабибуллиной и Княжука», — цитирует Авербуха Sport24.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева оценила уровень конкуренции на международных турнирах без россиян.