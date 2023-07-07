Туктамышева — о международных стартах: видна потеря российских спортсменов

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева оценила уровень конкуренции на международных турнирах без россиян.

«Безусловно, в мужском одиночном катании — колоссальный прогресс.

В некоторых дисциплинах видна потеря российских спортсменов, но я бы не сказала, что без интереса смотрела все остальные старты», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее Туктамышева рассказала о своей реакции на непопадание на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.