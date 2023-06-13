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Туктамышева раскрыла, как отреагировала на непопадание на Олимпиаду-2022

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Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала о своей реакции на непопадание на Олимпийские игры — 2022 в Пекине.
Туктамышева раскрыла, как отреагировала на непопадание на Олимпиаду-2022
  • РИА Новости

«Мне не было сложно, потому что я понимаю, что в России есть три красивые и сильные девушки. Я сделала всё возможное, чтобы попасть на Олимпиаду. Но я понимаю, что это было правильное решение, потому что они были сильнее меня», — сказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу Cafecito con Masha

Напомним, что в состав олимпийской сборной России вошли Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева.

Валиева выступала в командном турнире. Российские фигуристы выиграли золото, но церемония награждения была отменена из-за допинг-скандала Камилы.

В индивидуальном турнире победила Щербакова, идеально исполнившая оба проката. Трусова, ставшая второй, устроила истерику перед церемонией награждения, заявив, что она ненавидит фигурное катание.

Ранее Туктамышева назвала чемпионат мира 2021 года лучшим моментом в своей карьере.

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