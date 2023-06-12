Фигуристка Туктамышева назвала чемпионат мира 2021 года лучшим моментом в своей карьере

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выбрала лучший момент в своей спортивной карьере.

«Если подумать о чём-то не слишком далёком, это чемпионат мира 2021 года. На нём я выиграла серебряную медаль. Это была большая медаль для меня, потому что мне пришлось пройти сложный путь, чтобы получить её», — рассказала Туктамышева в интервью YouTube-каналу Cafecito con Masha.

Под руководством заслуженного тренера России Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

Ранее Туктамышева рассказала, как ей удаётся сохранять форму и избегать травм.