Туктамышева: я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удаётся сохранять форму и избегать травм.

«Прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно, потому что я очень боюсь травмироваться. Иногда, когда мы разучиваем квады, я делаю много бабочек и Алексей Николаевич начинает покрикивать: «Давай, скрути уже, пытайся, ты делаешь столько бабочек!» И я такая: «Мне так страшно, вдруг я умру», — рассказала Туктамышева в интервью YouTube-канала Cafecito con Masha.

Под руководством заслуженного тренера России по фигурному катанию Алексея Мишина 26-летняя фигуристка тренируется с 2006 года. Туктамышева является чемпионкой мира и Европы. На этапах Гран-при России 2022 года в Москве и Перми она завоевала золотые медали.

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